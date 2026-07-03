Музей Славы Могилевщины стал новой локацией празднования Дня Независимости

В Могилеве отмечают самый главный праздник Беларуси - День Независимости. Это праздник, заявляющий о цене мирного неба и большом пути созидания, который прошла Беларусь в послевоенные годы. Старт большой программе дан на Буйничском поле.

3 июля 1941 года началась оборона Могилева от немецко-фашистских захватчиков. Только за один день в этих полях было уничтожено 39 танков и бронемашин врага. Красноармейцы вместе с горожанами сдерживали его натиск 23 долгих дня.

Поклониться подвигу советских солдат пришли сегодня молодежь, ветераны, представители общественности.

quote Мы должны в этот день быть благодарны тем, кто стоит за нашими плечами, кто воевал, кто поднимал страну, трудился на полях. Мы должны продолжить эту замечательную традицию мира и добра. Наталья Тарасенко, член Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Новая локация в программе праздника - Музей Славы Могилевщины. Его уникальные экспозиции рассказывают о героическом прошлом жителей региона, ярких боевых страницах, о противостоянии белорусского народа врагу в годы Великой Отечественной войны и фактах геноцида. Но Музей Славы - это еще и символ трудовых побед, рассказывающий о том, как многого достигли белорусы сегодня.

Концертные площадки, выставки сегодня работают по всему городу. Главный концерт соберет патриотов у Музея Славы Могилевщины. Свыше 1 тыс. артистов выступят 3 Июля вечером и вместе с горожанами и гостями примут участие в республиканской акции "Споем гимн вместе". А после мирное небо украсит праздничный фейерверк.