Музей вдов Великой Отечественной войны: почему там кланяются не иконам, а портретам "солдаток"

Краткий пересказ от ИИ

Фото: belta.by

В небольшой деревне Почтовая Глинка в Кормянском районе всего одна улица и три постоянных жителя, до райцентра порядка 25 км. Именно здесь находится единственный в мире музей вдов Великой Отечественной войны.

Экспозиция расположена в небольшой деревянной избе, которая и сама экспонат. Строила ее "солдатка" (так в деревнях называли женщин, мужья которых погибли на фронте). Портрет хозяйки дома Марии Старовойтовой висит на центральном месте, в красном углу, практически в каждой деревенской избе. На этом месте висели иконы. В музее намеренно святое положение отдали той, которая в одиночку строила дом, чтобы каждый, кто входил сюда, поклонился хозяйке.

Мария Старовойтова осталась одна с четырьмя детьми. Дом строила на пепелище. Почтовая Глинка в годы войны была уничтожена. В нескольких метрах в 1943 году там проходила немецкая линия обороны. Солдаты вермахта обустраивались капитально и с комфортом, в окопы приносили подушки с перинами, которые выносили из домов местных жителей, а сами дома разбирали, чтобы построить оборонительные укрепления, окопы и блиндажи. Рубцы в лесу - останки укрепрайона вермахта.

Солдаты Третьего рейха расположились на высоком правом берегу реки. Войска Красной армии форсировали Сож с левого низкого берега и были как на ладони.

Берег реки Сож

"Плыли солдаты со стороны Славгорода долго. Цеплялись за кусты, их вылавливали. Их закапывали прямо на берегу Сожа", - отметил создатель Музея вдов Великой Отечественной войны Алексей Степаненко.

Берег Сожа - место соединения трех районов: Кормянского, Краснопольского и Славгородского. Река была красной от крови. Форсировали Сож представители практически всех республик и народностей СССР. Они защищали свою родину и освобождали ее от нацистов.

В Беларуси нет ни одной братской могилы, где захоронены представители лишь одной национальности.

Три женщины, объединенные одной историей. Белоруска Вера Пересова, украинка Анна Плоская и русская Матрена Феськова. Их судьбы объединились осенью 1943 года, когда их мужья погибли в ходе освобождения Кормянского района. Они лежат в одной братской могиле. Вдовы тоже рядом, но на портретах в музее.

Музей вдов в Почтовой Глинке действует уже больше 10 лет. В маленькой комнатке собраны сотни портретов женщин и их мужей - молодые 20-летние мальчишки и рядом те, кто их не дождался.

Живой свидетель военных лет, чья молодость пришлась на Великую Отечественную, - Нина Кузнецова. Ей 104 года. Сама родом из Почтовой Глинки, замуж вышла во время оккупации, чтобы нацисты не угнали в Германию.

"Девочка моя в войну умерла, 1,5 года было. Где только не ходила. Люди не принимали. Она кричит, плачет. Залезешь в окоп с ребенком. А солдаты: "Ой, ты что делаешь! А нам что делать?", - рассказала Нина Кузнецова.

Нина Кузнецова

Она десятки раз видела, как убивают людей и сжигают деревни, перебегала заминированное поле, чтобы найти маму, и не раз спасалась от бомбежек и обстрелов.

Летом 1941 года в начале войны мужчины уходили на фронт из каждого дома, иногда несколько, отец и сыновья. Оставались женщины, дети и старики, и на их долю выпала жизнь в оккупации. В Беларуси это было практически тотальное уничтожение (сожжены порядка 12 тыс. деревень, поселков и хуторов, и многие так и не возродились).

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор:

"Что такое забитые доверху без воды, а кровью и детскими трупами колодцы мы знаем не из фильмов, а по тем, кого сегодня хотят сделать героями - предателей, в разы более подлых и циничных, чем сами нацисты. Если надеваешь чужой мундир, символику и погоны на плечи, при этом разговариваешь на одном языке со мною, ты в разы изверг".

У каждой семьи своя история войны. В Беларуси горе накрыло каждый дом, где теряли отца, брата, сына, сестру или дочь. У каждой женщины своя трагедия о муже или сыне.

У Старченко Зинаиды Матвеевны было 11 детей, на фронт отправила четырех сыновей. Не пришли ни они, ни муж. Осталась вдовой с детьми на руках.

Факт Потери Красной армии при форсирование Сожа в ноябре 1943 года только погибшими составили несколько тысяч человек. Точное число неизвестно и до сегодняшнего дня. Многие таки остались в реке.

Десятками и сотнями советских солдат в братские могилы захоранивали женщины - те, кто выжил на оккупированной территории, те, кого Великая Отечественная оставила без мужей, но не сломила.

"Люди, знающие, что их могут расстрелять, испепелить, пекли хлеб для партизанских отрядов. Люди, которые люто ненавидели "чарапкоў" (так люди называли эсэсовцев), и вместе помогали своим ", - подчеркнул Игорь Марзалюк. Женщины, несмотря на смертельный риск, спасали раненых, прятали и выхаживали партизан. Узнай об этом полицаи - расстреляли бы всю семью, включая детей.

Большинство женщин так и не смирились с гибелью родных, ждали их десятилетиями, верили, что вернутся - и те, кто получил похоронку, и те, у кого были извещения, что муж пропал без вести. Свое горе женщины заполняли работой, тяжелым трудом.

"Именно на их плечи легло восстановление народного хозяйства всей большой страны. Именно они отстраивали дома, дороги, разрушенную во время оккупации инфраструктуру, поднимали сельское хозяйство - сеяли, собирали урожай и поднимали колхозы", - рассказала директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Римма Рум. Каждая из миллионов стала примером стойкости, мужества и трудолюбия, ведь кроме восстановления колхозов, деревень и городов, они трудились на свою семью, а дома у каждой был огород, сад и хозяйство - без этого детей не поднять.

"После войны они несли всю ношу на себе. Надо было всех накормить и одеть. Чтобы нас накормить, на зиму примерно заготавливали по 100 л четыре бочки солений. Бочку белой капусты, серой капусты, свеклы и огурцов. И 400 л заготавливали осенью уже после войны", - поделился доктор экономических наук, профессор Леонид Давыденко.

Татьяна Давыденко вышла замуж в 1940 году. Она была 20-летней девушкой, а муж - 30-летним вдовцов с пятью детьми. Старшему было 10 лет, младшей дочке - только полгода. Когда началась Великая Отечественная война, муж Татьяны ушел на фронт, она осталась беременная первенцем Леонидом. Мальчик появился на свет в первый день оккупации Кормянского района под бомбежками в лесу.

Фотография мужа Татьяны Давыденко

"Бабушка-соседка приняла меня и говорит: "Ой, Татьяна, кинь ты его под кустом, пусть волк съест. Мама меня в тряпки и в фартук замотала, под кустом оставила. До утра лежал, а волк не съел. Не бросила меня", - рассказал Леонид Давыденко.

Татьяне повезло, муж вернулся живым. После войны на свет появились еще 9 детей. Всего их стало 15.

У каждой женщины своя судьба и история жизни. Кроме мужей, они хоронили детей, умиравших от болезни, голода или подорвавшихся на немецких минах. Вдовы Великой Отечественной войны - особая категория. Это женщины с уникальными судьбами, которые были в каждом городе и деревне. Они воспитывали детей, поднимали их на ноги, давали образование, восстанавливали города, возрождали производство. Они не имели наград ни за участие в Великой Отечественной войне, ни как труженики тыла, ведь войну переживали на оккупированной территории, прятались в лесах, жили в землянках, голодали и ждали.

Те, кто не смог смириться с гибелью мужа, иногда шли на отчаянный шаг. Пример тому - герой Советского Союза Мария Октябрьская, механик-водитель танка. На фронт пошла после того, как получила похоронку на мужа. Отчаянная вдова.

Фотография Марии Октябрьской

"Она продала все свое имущество и на эти деньги купила танк Т-34, который назвала "Боевая подруга". И с этим танком она пошла мстить гитлеровцам за искалеченные жизни и судьбы, в том числе за своего мужа", - отметила Римма Рум.

Мария участвовала в освобождении Беларуси, погибла в 1944-м, посмертно удостоена звания Героя СССР. Указ о присуждении звания был подписан Иосифом Сталиным.

Вдовы погибших ждут вечно. Единственный в мире памятник, посвященный вдовам Великой Отечественной войны, находится в Беларуси, где погиб каждый третий и увековечена память не только жертв войны, но и тех, кто остался жив и в одиночку поднимал детей, работал от зари до зари, чтобы страна восстала из пепла.

Памятник в Воложинском районе установлен еще в память о тех, кто погиб в деревне Доры в июле 1943 года. В ходе проведения карательной операции более 250 человек были заживо сожжены в местном храме. Среди них были и женщины, чьи мужья воевали на фронте. Каменные вдовы ждут своих погибших с войны. Сегодня мемориал - это символ и олицетворение миллионов советских женщин, чьи мужья так и не вернулись с поля боя.

Музей вдов ВОВ в Почтовой Глинке - единственный в мире дом памяти женщин, которые остались одни и подняли страну из пепла. О подвиге, который не измерить орденами, смотрите подробнее в специальном репортаже.