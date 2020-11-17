Музей БГСХА пополнился экспонатами

К 180-летию Белорусской сельхозакадемии в Горках. Музей вуза пополнился новыми экспонатами. Это не только документы и биографии преподавателей, которые стояли у истоков земледельческой школы, но и редкие экспонаты - повседневная и парадная форма курсантов, старинный нивелир, полевые фотокамеры и распорядок дня. Больше века назад он предписывал курсантам просыпаться в пять утра, чтобы работать на фермах и в полях.

