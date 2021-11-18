"Музей елочных игрушек" - в Национальном историческом

Третий этаж Национального исторического музея официально готов к Новому году. В 9-й раз экспозиционное пространство принимает самый праздничный проект сезона - "Музей елочных игрушек". Это выставка декораций Нового года из разных континентов. Самые экзотические атрибуты прибыли из Северной Кореи, Ирана, Конго, Руанды, Австралии и Новой Зеландии. Несмотря на ковид-ограничения, коллекцию пополнили праздничные атрибуты из Африки. Так, фигуру вещуна нашли в Танзании. Владелец собрания - белорусский коллекционер Андрей Бегун.



Уже в декабре Национальный исторический ждет на мастер-классы по росписи елочных игрушек. Под руководством художников эстеты самостоятельно создадут новогодние украшения, арт-объекты можно будет даже забрать домой.