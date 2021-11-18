3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Музей елочных игрушек" - в Национальном историческом
Третий этаж Национального исторического музея официально готов к Новому году. В 9-й раз экспозиционное пространство принимает самый праздничный проект сезона - "Музей елочных игрушек". Это выставка декораций Нового года из разных континентов. Самые экзотические атрибуты прибыли из Северной Кореи, Ирана, Конго, Руанды, Австралии и Новой Зеландии. Несмотря на ковид-ограничения, коллекцию пополнили праздничные атрибуты из Африки. Так, фигуру вещуна нашли в Танзании. Владелец собрания - белорусский коллекционер Андрей Бегун.
Уже в декабре Национальный исторический ждет на мастер-классы по росписи елочных игрушек. Под руководством художников эстеты самостоятельно создадут новогодние украшения, арт-объекты можно будет даже забрать домой.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все