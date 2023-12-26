Музей истории Великой Отечественной войны подготовил новогоднюю программу и ретро-выставку игрушек

"История в новогодних игрушках"- такую ретро-выставку представляет Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Экспозиция включает изделия ручной работы, в том числе украшения из электрических лампочек, которые расписаны вручную, а также гирлянды из тонкой медной проволоки, фольги или цветной бумаги. Композиция расположилась на первом этаже рядом с залом "Музей для детей", где проходит интерактивная программа со сказочными героями для школьников.