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Музей истории Великой Отечественной войны подготовил новогоднюю программу и ретро-выставку игрушек

"История в новогодних игрушках"- такую ретро-выставку представляет Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Экспозиция включает изделия ручной работы, в том числе украшения из электрических лампочек, которые расписаны вручную, а также гирлянды из тонкой медной проволоки, фольги или цветной бумаги. Композиция расположилась на первом этаже рядом с залом "Музей для детей", где проходит интерактивная программа со сказочными героями для школьников.

Музей подготовил интереснейшую программу для юных посетителей. На новогодних каникулах будут ждать выставка елочных ретро-игрушек, мастер-класс по азбуке Морзе. В детской комнате - новогодние настольные игры, интерактивная елка желаний, аттракцион виртуальной реальности "Танковый бой" и многое другое.
Наталья Заворотинская, специалист по маркетингу Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Посетить выставку, смастерить новогоднюю открытку, поучаствовать в праздничном квесте и отправить письмо Деду Морозу можно до середины января.

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