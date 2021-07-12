3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Чем привлекает туристов Беловежская пуща летом?
Даже летом можно наведаться к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Белорусы все чаще стали открывать для себя родной край по-новому, особенно когда пандемия расставила коронавирусные границы между странами. Даже летом можно наведаться к Деду Морозу в Беловежскую пущу, посмотреть, чем живет хозяин детской новогодней сказки на каникулах.
Чем еще привлекает туристов заповедный лес, знает Мария Тройнич.
В соломенной шляпе и рубашке с национальным орнаментом - летом белорусский Дед Мороз встречает гостей в обновленном наряде. Говорит, у него отпуска не бывает - в резиденции многолюдно круглый год.
Правда, в поместье волшебник пока один: внучка Снегурочка гостит на Южном полюсе до следующей зимы. За сказочными впечатлениями в резиденцию с удовольствием приезжают дети и взрослые. Никто не остается без подарка.
18 экомаршрутов открыли в Беловежской пуще
Добраться до поместья можно на автобусе или экотранспорте. Второй вариант у туристов становится все популярнее. Для велосипедов, самокатов и электроскутеров выделили отдельные трассы с качественным покрытием. Во время такого путешествия можно полюбоваться деревьями-старожилами и даже увидеть зубров и оленей.
Факт
Всего в Беловежской пуще сегодня есть 18 экологических маршрутов. Протяженность самого большого из них - около 100 километров
Он соединяет Брестскую и Гродненскую области.
Музей каменного века появился в пуще
Беловежская пуща привлекает туристов и своей многовековой историей. Здесь работает единственный в стране археологический музей под открытым небом. В этом сезоне открыли еще одну площадку. Всего на 16 гектарах можно увидеть, как жили в бронзовом, железном и каменном веках. Все эти постройки по старым технологиям возвели на месте обнаруженных хижин. Внутри практически полностью воссоздали быт. Посетители даже могут попробовать разжечь костер, как это делали древние люди.
Оживить историю в музее хотят с помощью актеров. Здесь будут устраивать ремесленные дни. Гостям предложат соткать одежду, сделать кремниевое орудие и поучаствовать в строительстве деревянной лодки. Так что скоро поездки в заповедник станут еще более увлекательными.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов