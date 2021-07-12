Чем привлекает туристов Беловежская пуща летом?

Даже летом можно наведаться к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Белорусы все чаще стали открывать для себя родной край по-новому, особенно когда пандемия расставила коронавирусные границы между странами. Даже летом можно наведаться к Деду Морозу в Беловежскую пущу, посмотреть, чем живет хозяин детской новогодней сказки на каникулах.

Чем еще привлекает туристов заповедный лес, знает Мария Тройнич.



В соломенной шляпе и рубашке с национальным орнаментом - летом белорусский Дед Мороз встречает гостей в обновленном наряде. Говорит, у него отпуска не бывает - в резиденции многолюдно круглый год.



Правда, в поместье волшебник пока один: внучка Снегурочка гостит на Южном полюсе до следующей зимы. За сказочными впечатлениями в резиденцию с удовольствием приезжают дети и взрослые. Никто не остается без подарка.







18 экомаршрутов открыли в Беловежской пуще





Добраться до поместья можно на автобусе или экотранспорте. Второй вариант у туристов становится все популярнее. Для велосипедов, самокатов и электроскутеров выделили отдельные трассы с качественным покрытием. Во время такого путешествия можно полюбоваться деревьями-старожилами и даже увидеть зубров и оленей.

Факт Всего в Беловежской пуще сегодня есть 18 экологических маршрутов. Протяженность самого большого из них - около 100 километров





Он соединяет Брестскую и Гродненскую области.





Музей каменного века появился в пуще





Беловежская пуща привлекает туристов и своей многовековой историей. Здесь работает единственный в стране археологический музей под открытым небом. В этом сезоне открыли еще одну площадку. Всего на 16 гектарах можно увидеть, как жили в бронзовом, железном и каменном веках. Все эти постройки по старым технологиям возвели на месте обнаруженных хижин. Внутри практически полностью воссоздали быт. Посетители даже могут попробовать разжечь костер, как это делали древние люди.

Оживить историю в музее хотят с помощью актеров. Здесь будут устраивать ремесленные дни. Гостям предложат соткать одежду, сделать кремниевое орудие и поучаствовать в строительстве деревянной лодки. Так что скоро поездки в заповедник станут еще более увлекательными.

