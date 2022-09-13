Музей меда в Березинском заповеднике расширяет экспозицию

Музей меда, созданный в Березинском биосферном заповеднике два года назад, расширяет свою экспозицию и занимается перепланировкой территории. Он привлекает внимание к таинственному миру пчел и популяризирует пчеловодный промысел. К сотням экспонатов - гербариев с примерами медоносов, вещами пчеловодов и образцами медовых лакомств - добавили декоративно-прикладное творчество, посвященное пчеловодству, тематический наглядный материал о естественной среде проживания пчел.



Музей меда - один из самых популярных туристических объектов Березинского биосферного заповедника. Природоохранное учреждение приглашает также посетить Музей природы и зоопарк.