Музей МВД Беларуси распахнул двери для всех желающих

Память о примерах героизма и мужества хранится в Музее МВД -исторической скарбнице белорусской милиции. Стражи порядка внесли значительный вклад в победу советского народанад фашистской Германией, защитили людей от разгула бандитизма в послевоенные годы и продолжили достойно выполнять свой служебный долгв период восстановления страны, в мирныепослевоенные годы и во время становления суверенной Беларуси.И современное поколение правоохранителей воспитывается на примерах подвигов милиционеров-героев. Накануне в МВД стартовали мероприятия, приуроченные к Международному дню музеев:экспозиция ретроавтомобилей, предметов военных лет, выступление бойцов роты специального назначения внутренних войск и не только.