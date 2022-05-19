3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Музей МВД Беларуси распахнул двери для всех желающих
Память о примерах героизма и мужества хранится в Музее МВД -исторической скарбнице белорусской милиции. Стражи порядка внесли значительный вклад в победу советского народанад фашистской Германией, защитили людей от разгула бандитизма в послевоенные годы и продолжили достойно выполнять свой служебный долгв период восстановления страны, в мирныепослевоенные годы и во время становления суверенной Беларуси.И современное поколение правоохранителей воспитывается на примерах подвигов милиционеров-героев. Накануне в МВД стартовали мероприятия, приуроченные к Международному дню музеев:экспозиция ретроавтомобилей, предметов военных лет, выступление бойцов роты специального назначения внутренних войск и не только.
Кульминациейстало открытие в Музее МВД временной экспозиции "Геноцид белорусского народа", подготовкой которой занимались Национальный архив и военно-историческое клубное объединение "Честь мундира".
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Происшествия
Все