Музей народной архитектуры и быта приглашает на праздник весны

В Белорусском музее народной архитектуры и быта сегодня пройдет праздник весны. В программемастер-классы по изготовлению традиционных птиц из ткани и бумаги, выставка глиняных игрушек из фондов музея и выступление фольклорных коллективов. Обряд "Зазывание весны" всегда проходит по-новому. Например, фишкой этого годастанет демонстрация обряда "Катание на бороне".



В традиционное для наших предков время - середину марта - этноэнтузиасты реконструируют аутентичные обряды: украшают деревья символическими декоративными птицами, водят хороводы и поют "веснянки", собираясь на холмах и других возвышенностях.