Музей народной архитектуры и быта в Строчицах отмечает юбилей - 45 лет

У одного из самых любимых белорусами мест отдыха и центра просветительства - у Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в Строчицах сегодня юбилей - 45 лет!

За этот относительно небольшой период музей сумел стать уникальным хранителем памятников исторического наследия и национальных традиций, популяризатором народных обрядов и обычаев, галеристом, который в своих экспозициях знакомит с особенностями сельской и городской отечественной культуры.