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Музей народной архитектуры и быта в Строчицах отмечает юбилей - 45 лет
У одного из самых любимых белорусами мест отдыха и центра просветительства - у Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в Строчицах сегодня юбилей - 45 лет!
За этот относительно небольшой период музей сумел стать уникальным хранителем памятников исторического наследия и национальных традиций, популяризатором народных обрядов и обычаев, галеристом, который в своих экспозициях знакомит с особенностями сельской и городской отечественной культуры.
Вот и к юбилею музей подготовил новую экспозицию и приглашает посетить квартиру-мастерскую минского портного вместе скорреспондентом Натальей Бордиловской (видео).
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