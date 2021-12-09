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Музей народной архитектуры и быта в Строчицах отмечает юбилей - 45 лет

У одного из самых любимых белорусами мест отдыха и центра просветительства - у Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в Строчицах сегодня юбилей - 45 лет!

За этот относительно небольшой период музей сумел стать уникальным хранителем памятников исторического наследия и национальных традиций, популяризатором народных обрядов и обычаев, галеристом, который в своих экспозициях знакомит с особенностями сельской и городской отечественной культуры.

Вот и к юбилею музей подготовил новую экспозицию и приглашает посетить квартиру-мастерскую минского портного вместе скорреспондентом Натальей Бордиловской (видео).

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