Необычные форматы отдыха - этноспартакиада приглашает в Строчицы

Музей под открытым небом - скансен белорусской народной архитектуры и быта - не перестает удивлять своих посетителей. Кроме традиционных путешествий open air по колоритному ландшафту и знакомства с древними памятниками деревянного зодчества, здесь предлагают необычные форматы отдыха. Например, спортивного. В ближайшие выходные музей в Строчицах приглашает стать участником или зрителем этноспартакиады. Совместно с музеем мероприятие организуют Министерство культуры и Белорусский профсоюз культуры, информации, спорта и туризма.

В программе предстоящего праздника традиционные белорусские спортивные игры: метание колец, покос травы на скорость и битье подушками. Командные соревнования с призами и мастер-классы по изготовлению обереговых кукол, плетению поясов и вытинанке. Желающих в Строчицах научат традиционным белорусским танцам "Картузе", "Лявониха" и "Ойра".