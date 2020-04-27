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Музей под открытым небом в Буйничах пополнился еще одним экспонатом
К 75-летию Великой Победы подарок жителям Могилевского региона преподнесла 188-я Гвардейская инженерная бригада. Музей под открытым небом мемориала в Буйничах, где собрана раритетная военная техника как Великой Отечественной, так и современности, пополнился новым экспонатом. Это 17-тонная машина для инженерной разведки местности и водных преград. До 2014 года она находилась на вооружении в Беларуси. И теперь заняла достойное место в музее.Технические характеристики данной машины долгое время считались непревзойденными. Она могла проходить до 17 км в час, собирая данные.
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