Музей под открытым небом в Строчицах

35 древних памятников народного зодчества под открытым небом. Как выглядели крестьянские усадьбы, дома, бытовые помещения и культовые здания Поозерья, Поднепровья и центральной Беларуси можно увидеть на территории музея в Строчицах. Знакомят также с коллекциями предметов и тематическими экспозициями, что касаются основных ремесел и уклада жизни крестьян. Отдельное музейное предложение - национальная белорусская кухня. В секторе "Центральная Беларусь" размещен аутентичный трактир из деревни Хоево Несвижского района. Памятнику 2 столетия. Сегодня в нем дают уроки народной кухни.







В музейном трактире два десятка белорусских блюд. Это разные виды блинов, драников, бабки, десертов: медовик и яблочный пирог. А также традиционные для разных регионов Беларуси напитки, например, медовуха и сбитень. Также в коллекциях аутентичные кухонные предметы, салфетки и скатерти, домашняя одежда белорусских хозяек.



