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Музей-усадьба "Дзержиново" - в списке историко-культурных ценностей Беларуси
Сегодня Международный день культуры. В Беларуси в список наиболее ценных памятников включено почти 5,5 тысячи объектов. Среди них и мемориальный комплекс "Дзержиново", который находится на территории Столбцовского района и представляет собой родовую усадьбу знаменитого государственного деятеля советской эпохи Феликса Дзержинского. В апреле заведение отмечает 15-летие со дня приобретения статуса "музей-усадьба" и включения в список историко-культурных ценностей Беларуси.
Родовая усадьба Дзержинских ведет свое начало с 18 века. В доме-музее усадьбы 6 залов с сотнями экспонатов. Каждый рассказывает об истории семьи Дзержинских. Отдельная коллекция - сувениры и подарки музею в честь знаменитого уроженца Дзержиново.
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