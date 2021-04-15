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Музей-усадьба "Дзержиново" - в списке историко-культурных ценностей Беларуси

Сегодня Международный день культуры. В Беларуси в список наиболее ценных памятников включено почти 5,5тысячи объектов. Среди них и мемориальный комплекс "Дзержиново", который находится на территории Столбцовского района. Это родовая усадьба знаменитого государственного деятеля советской эпохи Феликса Дзержинского. Репортаж Натальи Бордиловской.

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