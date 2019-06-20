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Музей Великой Отечественной войны подготовил экспозицию, посвященную 75-летию освобождения Беларуси
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Музей Великой Отечественной войны подготовил экспозицию, посвященную триумфу нашего народа. В основе выставки «Подвиг во имя освобождения» экспонаты из фондовой коллекции музея. Здесь представлены десятки подлинных вещей освободителей Беларуси: личное оружие, награды и фронтовые письма. В экспозицию вошла и хроника - более двух сотен фотодокументальных материалов операций "Багратион" и "Оверлорд". А также орденские книжки, партизанские донесения, плакаты, благодарности Верховного главнокомандования, наградные листы.
Среди экспонатов и парадная форма генерала Бахарова, командира 9-го Бобруйского танкового корпуса. Это первый образец военной формы, которая была введена в 1943 году. Таких комплектов сохранились единицы.
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