Музей железнодорожной техники готовится к встрече гостей большого юбилея. В сентябре Брест отпразднует свое тысячелетие. Город - западные ворота страны, и железная дорога - одна из ассоциаций, с которой гости его связывают. Музей железнодорожной техники входит в список главных достопримечательностей Бреста.

Наш корреспондент Мария Тройнич увидела, что происходит в музее накануне торжества. На паровозе из прошлого в начало двадцатого века. В брестском Музее железнодорожной техники можно увидеть, как путешествовали девяносто лет назад.

Чтобы доехать из Бреста до Минска, нужно было 18 тонн угля

Так что в кочегары шли богатыри. Постоять в кабине машиниста, заглянуть в окошко старинного пассажирского вагона и увидеть все механизмы и детали паровоза: ретропутешествие предлагают всем посетителям музея. Экспонаты - настоящие и когда-то колесили по дорогам Советского Союза. Артуруф Учаш приехал из Стамбула по безвизовому режиму. Такую старинную технику увидел впервые. Говорит, на родине в Турции ничего подобного нет.

Все эти паровозы и вагоны не раз становились декорациями в художественных фильмах

Их можно увидеть в 27 картинах: в знаменитых лентах "Брестская крепость", "Июнь 41-го" и "Снайпер". Этот вагон - тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Здесь постарались максимально точно восстановить интерьер того времени. Деревянные окна, стены и двери. Внутри купе - настоящий самовар и, конечно же, стаканы в подстаканнике.







В прошлом году в музее открыли новый объект: стеклянный павильон с экспонатами