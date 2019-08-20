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Музей железнодорожной техники входит в список главных достопримечательностей Бреста

Музей железнодорожной техники готовится к встрече гостей большого юбилея. В сентябре Брест отпразднует свое тысячелетие. Город - западные ворота страны, и железная дорога - одна из ассоциаций, с которой гости его связывают. Музей железнодорожной техники входит в список главных достопримечательностей Бреста.

Наш корреспондент Мария Тройнич увидела, что происходит в музее накануне торжества. На паровозе из прошлого в начало двадцатого века. В брестском Музее железнодорожной техники можно увидеть, как путешествовали девяносто лет назад.

Чтобы доехать из Бреста до Минска, нужно было 18 тонн угля

Так что в кочегары шли богатыри. Постоять в кабине машиниста, заглянуть в окошко старинного пассажирского вагона и увидеть все механизмы и детали паровоза: ретропутешествие предлагают всем посетителям музея. Экспонаты - настоящие и когда-то колесили по дорогам Советского Союза. Артуруф Учаш приехал из Стамбула по безвизовому режиму. Такую старинную технику увидел впервые. Говорит, на родине в Турции ничего подобного нет.

Все эти паровозы и вагоны не раз становились декорациями в художественных фильмах

Их можно увидеть в 27 картинах: в знаменитых лентах "Брестская крепость", "Июнь 41-го" и "Снайпер". Этот вагон - тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Здесь постарались максимально точно восстановить интерьер того времени. Деревянные окна, стены и двери. Внутри купе - настоящий самовар и, конечно же, стаканы в подстаканнике.


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В прошлом году в музее открыли новый объект: стеклянный павильон с экспонатами

Всего их 55. Собирали по всей Беларуси и России. Один из самых интересных - макет железной дороги с движущимися паровозами. Содержать внушительных размеров экспонаты под открытым небом непросто. Поезда постоянно подкрашивают в оригинальный заводской цвет. Ретротехнику и сейчас готовят к празднованию тысячелетия города. Брест в ожидании большого количества гостей.

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