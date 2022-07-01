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Музейная экспозиция появилась в Генеральной прокуратуре
Донести до каждого! В Генеральной прокуратуре появилась музейная экспозиция. Красную ленту сегодня перерезал Андрей Швед. Состоит "музей" из четырех залов. Это история органов прокуратуры, вековой юбилей ведомства, а также зал генеральных прокуроров и работников прокуратуры БССР и Беларуси. Отдельная экспозиция посвящена геноциду белорусского народа. Здесь представлены экспонаты, полученные в результате расследования уголовного дела. Сейчас завершается опрос свидетелей тех трагичных событий. Уже опрошено около 15 тысяч человек.
Серьезная работа ведется в архивах. К нам сегодня пришел второй большой пакет документов из архивов РФ. Речь идет о десятках миллионов страниц документов, которые ранее не были известны. Это большой объем информации, который нам необходимо проанализировать и использовать в дальнейшем по расследованию фактов геноцида. Мы также продолжаем активно вести переписку и требуем от тех стран, где проживают эсэсовцы, принятия мер в соответствии с законом в отношении этих лиц: либо их выдача, либо осуждение на территории стран, где они проживают.
Аналогичные выставки о геноциде белорусского народа, благодаря стараниям прокуроров, сегодня открываются во всех населенных пунктах страны. Задача - показать и рассказать школьникам, студентам о тех зверствах, с которыми пришлось столкнуться белорусам в годы Великой Отечественной войны.
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