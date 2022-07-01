Музейная экспозиция появилась в Генеральной прокуратуре

Серьезная работа ведется в архивах. К нам сегодня пришел второй большой пакет документов из архивов РФ. Речь идет о десятках миллионов страниц документов, которые ранее не были известны. Это большой объем информации, который нам необходимо проанализировать и использовать в дальнейшем по расследованию фактов геноцида. Мы также продолжаем активно вести переписку и требуем от тех стран, где проживают эсэсовцы, принятия мер в соответствии с законом в отношении этих лиц: либо их выдача, либо осуждение на территории стран, где они проживают.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси