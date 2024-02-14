Мужчина перебегал МКАД и попал под машину

Следователь работает на месте ДТП на МКАД, где легковушка сбила мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственныйкомитети УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным следствия, утром 14 февраля 32-летний водитель Volkswagen двигался по 4-му километру внешнего кольца МКАД, когда сбил 40-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть. Пешеход в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Прямо сейчас следователь с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ работает на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.