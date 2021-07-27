Мужчина поссорился с супругой и кухонным ножом ранил ее и маленькую дочь

Жуткое преступление в Витебске. Накануне вечером мужчина поссорился с супругой, в порыве гнева схватил кухонный нож, которым ранил и супругу, и маленькую дочь. Затем скрылся. Женщина вызвала скорую, но спасти младенца не удалось - девочке был один месяц. Мама с ребенком были доставлены в областную больницу, где через несколько часов малышка умерла. Пострадавшая женщина находится в реанимации. Мотив преступления в СК пока не озвучивают.