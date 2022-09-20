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Мужчина рисовал БЧБ-символику на опорах ЛЭП и остановках в Березинском районе

За порчу государственного имущества задержан минчанин. 41-летнего мужчину взяли в Березинском районе. Фигуранта подозревают в том, что он на протяжение двух лет наносил БЧБ-символику на опорах ЛЭП, а также оставлял свои зарисовки на остановках. По данным милиции, на дело мужчина ходил, когда приезжал на дачу в Березинский район. У него дома нашли краску и различную символику. Использованные баллончики злоумышленник выбрасывал в поле, чтобы скрыть следы.

Установлена его причастность к одиннадцати фактам преступной деятельности. Следователями возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастности подозреваемого к совершению иных преступлений протестной направленности.

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