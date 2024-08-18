Мужчина с 5-го этажа упал на козырек магазина

В Осиповичах мужчина выпал из окна пятиэтажки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуМЧС.



"17 августа в 21.31 поступило сообщение о падении мужчины на козырек магазина на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Сумченко. Спасатели обнаружили на козырьке магазина мужчину, он находился в сознании. Со слов очевидцев, мужчина выпал из окна", - рассказали в ведомстве.



