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Мужчина с 5-го этажа упал на козырек магазина
В Осиповичах мужчина выпал из окна пятиэтажки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуМЧС.
"17 августа в 21.31 поступило сообщение о падении мужчины на козырек магазина на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Сумченко. Спасатели обнаружили на козырьке магазина мужчину, он находился в сознании. Со слов очевидцев, мужчина выпал из окна", - рассказали в ведомстве.
Работники МЧС при помощи жестких носилок через окно квартиры второго этажа вынесли мужчину по лестничному маршу из подъезда и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавший житель Барановичей 1987 года рождения госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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