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Мужчина создал чат в мессенджере и опубликовал там интимные фотографии своей супруги
Семейный скандал в итоге закончился уголовным преследованием. Мужчина создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых и опубликовал там интимные фотографии своей супруги. Оказалось, что это была месть - незадолго до этого мужчина изучил переписку в телефоне жены, когда та забыла мобильник дома. В сообщениях с ее бывшим парнем обнаружил интимные фотографии и тематический диалог, которые сохранил в виде скриншотов. А после домашнего конфликта сделал их достоянием общественности. После этого дама обратилась в милицию. Правоохранители после проверки возбудили уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. На фигуранта также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов. Участники конфликта - россияне, оба проживают в Беларуси.
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