Мужчина в состоянии алкогольного опьянения перевозил своих малолетних детей в Полоцком районе

В Полоцком районе нетрезвый отец перевозил малолетних детей с нарушениями ПДД. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники ОГАИ Полоцкого РОВД, осуществляя контроль за безопасностью дорожного движения вблизи деревни Озерное, обратили внимание на автомобиль Renault, который двигался впереди на подозрительно низкой скорости. Когда транспортные средства сравнялись, по внешнему виду водителя легковушки стало понятно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Поездка была незамедлительно пресечена сотрудниками ГАИ.

Результаты медицинского освидетельствования это подтвердили: в его крови было обнаружено 1,84 промилле алкоголя. Автолюбителем оказался 44-летний местный житель. В ГАИ уточнили, что в салоне легкового автомобиля находились малолетние дети. Оба ребенка в нарушение ПДД перевозились на переднем пассажирском сиденье с нарушениями требований правил перевозки: без детских удерживающих устройств и не пристегнутые ремнями безопасности.