Мужчина в юбке и туфельках на каблучках задержан за хулиганство

Все случилось на окраине Бреста, когда наряд правоохранителей нес службу. На встречу из леса к ним вышла вроде бы женщина, так показалось издали. Но, как известно, первое впечатление бывает обманчиво. Оказалось, что под дамскими одеяниями скрывался мужчина. Увидев правоохранителей, он попытался убежать, но в туфельках на каблучках это оказалось нереально. На оправдание маскарада у мужичка нашелся интересный сказ.