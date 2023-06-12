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Мужчина в юбке и туфельках на каблучках задержан за хулиганство

Мужчину в женской одежде задержали за хулиганское поведение.

Все случилось на окраине Бреста, когда наряд правоохранителей нес службу. На встречу из леса к ним вышла вроде бы женщина, так показалось издали. Но, как известно, первое впечатление бывает обманчиво. Оказалось, что под дамскими одеяниями скрывался мужчина. Увидев правоохранителей, он попытался убежать, но в туфельках на каблучках это оказалось нереально. На оправдание маскарада у мужичка нашелся интересный сказ.

Не стало совпадением, что в отделе милиции лежало заявление на незнакомца, который бегает по окрестностям, задирает себе юбку и трясет своей мужской принадлежностью перед барышнями. Такие непристойные поступки попадают под уголовную статью за хулиганство. Экстравагантный персонаж задержан.

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