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Мужчину, избившего 72-летнего пенсионера, задержали милиционеры
В отличие, опять же, от соседей, радикально настроенных злоумышленников у нас находят, а их действиям дают правовую оценку.
Эту историю иначе как циничной и безжалостной не назовешь. Мужчину, избившего 72-летнего пенсионера, задержали милиционеры. Видео, как прохожий набрасывается на дедушку, который прогуливался, облетело интернет. Все произошло в столице в сквере на улице Сердича. Причиной нападения стало то, что пожилой человек не разделял политические взгляды обидчика. Видимо, сторонники перемен действуют по принципу "Кто не с нами, тот против нас". Таким радикальным и жестоким поступком возмутился каждый, кто увидел ролик. Общественность требовала найти и наказать беспринципного налетчика.
Немаловажный факт, что у подозреваемого нет пожилых родственников.
Прискорбно, что в цивилизованном обществе имеют место такие инциденты, но не находится места для здравого смысла. И, конечно же, печально, что столь циничное преступление произошло накануне Дня пожилых людей.
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