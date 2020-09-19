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Мужчину, который совершил самоподжог в Смолевичах, перевезли в Республиканский ожоговый центр

Мужчину, который совершил самоподжог в Смолевичах, сегодня перевезли в больницу скорой медицинской помощи в Республиканский ожоговый центр. Это решил консилиум специалистов, поняв, что врачи в Смолевичах оказали всю возможную помощь пострадавшему. Медики сделали все, чтобы он перенес транспортировку.

Сейчас мужчина находится в реанимации центра в Минске. Его состояние крайне тяжелое. Напомним, накануне протестные телеграм-каналы попытались использовать еще один кощунственный метод. Акт самосожжения в Смолевичском районе аккуратно и хладнокровно снимался на видео, чтобы потом распространиться в Сети. При этом потушили мужчину как раз правоохранители, после чего передали медикам.

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