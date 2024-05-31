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Мужчину в Мостовском районе придавило машиной во время ремонта
Мужчину в Мостовском районе придавило машиной во время ремонта, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, вечером 27 мая 61-летний житель Мостовского района во дворе своего дома ремонтировал автомобиль. Мужчина установил два домкрата, а сам залез под транспортное средство. При выполнении работ машина упала и придавила его. От полученных травм местный житель скончался.
Сообщается, что невольным очевидцем трагедии стал сосед погибшего.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие гибели местного жителя, установит Мостовский районный отдел Следственного комитета.
Фото: Следственного комитета
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