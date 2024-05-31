Мужчину в Мостовском районе придавило машиной во время ремонта, сообщает БЕЛТА.



По данным следствия, вечером 27 мая 61-летний житель Мостовского района во дворе своего дома ремонтировал автомобиль. Мужчина установил два домкрата, а сам залез под транспортное средство. При выполнении работ машина упала и придавила его. От полученных травм местный житель скончался.



Сообщается, что невольным очевидцем трагедии стал сосед погибшего.

