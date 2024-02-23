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Мужчины отметили День защитников Отечества традиционным забегом - записалось рекордное количество желающих

Самые крепкие, выносливые и сильные мужчины сегодня отметили День защитников Отечества традиционным забегом. Количество желающих заметно превысило количество заявочных мест. Участники проявили себя и с креативной стороны. Для одних подобный забег - уже неотъемлемая часть спортивного времяпровождения, а для других - еще одна возможность отметить, насколько в их жизни важна любовь к Родине.

Забег настоящих мужчин прошел в 7-й раз. Белорусская федерация легкой атлетики проводит его совместно с Мингорисполкомом и Министерством спорта и туризма Беларуси.

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