Музыка из культовых видеоигр - в Минске развернутся симфонические баталии среди айтишников и геймеров

Ищем красоту и искусство во всем. Даже в компьютерных играх! Уже в четверг, 11 ноября, в Минске развернутся симфонические баталии. Для эстетов среди айтишников и геймеров дадут музыку из культовых видеоигр.

"Диабло", "Дота", "Скайрим"… Все, что затягивает любителей виртуальных миров в мониторы, теперь скрипками и перкуссией симфонического оркестра Белтелерадиокомпании вытягивает их в реальную жизнь!

Как "пикалки" из тетриса превратились в партитуры? И можно ли игровому фону претендовать на звание шедевра, тягаться с Моцартом и Чайковским? Наш корреспондент Лидия Заблоцкая попыталась расслушать феномен музыкальных трендов.

Эти "пикалки" раздавались в конце 90-х из каждой квартиры. Звуки тетриса - первый электронный интерактив, с которым столкнулись постсоветские дети. И пока взрослых примитивные искусственные ноты раздражали, игроков они воспитывали. И учили побеждать - как минимум не дать змейке столкнуться с препятствием. Свежий техноданс для сокрушительного "фаталити" переписывали на кассеты. Бои в "Мортал-комбат" захватили весь мир. Выключи музыку - эффект уже не тот.













Буквально за несколько лет простые игрушки переросли в целую индустрию. Чтобы играть по-крупному, "пикалок", пикселей и тетриса стало недостаточно. Масштаб проектов приравняли к голливудским фильмам. Теперь для игр стали писать целые симфонические масштабные полотна.

И создают эти треки не программисты и не "на коленке", а ведущие композиторы мира. Миф о "проходных пстрикалках" к играм разрушили Ханс Циммер и Майкл Джаккино. Последний, кстати, обладатель "Оскара".

Саундтреки к играм признаны премией "Грэмми", Карнеги-холлом и даже сессиями Генеральной ассамблеи ООН. Творение Кристофера Тина - в стиле африканских песнопений из игры "Цивилизация" - поднимали овации во всемирно известных партерах.

В 2002-м саундтреки раcкодировали из цифры в полноценные партитуры. В мировом турне - симфонические концерты для игровых эстетов.

И пока кошельки создателей игр пухли от прибыли, игроманы получали удовольствие от живых скрипок, интерактива и родного визуала.

Возможно, музыкальный тренд не пришел бы в Беларусь, если бы не разговор артистов одного академического театра в гримерке три года назад.

Отбора культовых игр оказалось мало. На просторах интернета нот не отыскать. Пришлось "списывать" на слух. Для каждого инструмента свою партитуру. Филигранной работой занялся молодой дирижер Андрей Якушев. Сегодня белорус на практике в Музыкальной академии имени Джованни Батиста Мартини в Болонье. Он же и дирижировал симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании на апрельской премьере Video Game Symphony.

Проект покорил не только айтишников и геймеров. В поклонниках и люди 65+, которые с замиранием слушали музыку из "Доты" и "Скайрима" летом у ратуши.