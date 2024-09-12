Музыка, традиции и рекордное буррито - Фестиваль мексиканской культуры прошел в Минске

Мексика - это радость, любовь и отличный климат, как сегодня. Мы постарались показать белорусам лучшее, что есть у нашей страны. Это, безусловно, еда, потому что благодаря климату еда в Мексике не только вкусная, но и очень разная. И еще один важный ингредиент - музыка. Только так можно почувствовать Мексику.

Эдуардо Вильегас Мехиас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Беларуси