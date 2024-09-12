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Музыка, традиции и рекордное буррито - Фестиваль мексиканской культуры прошел в Минске
10 сентября Верхний город в Минске превратился в уголок Мексики с распевными мариачи, зажигательной маримбой и вкусной едой. Здесь прошел Фестиваль мексиканской культуры, который собрал более 3 тысяч посетителей.
Гостей встречали музыканты мариачи, под звуки маракасов можно было примерить сомбреро и отведать гигантское буррито. Для приготовления 30-метровой лепешки с мясом и овощами понадобилось несколько шеф-поваров и помощь зрителей. Атмосферу праздника дополнили и угощения на фуд-корте.
Мексика - это радость, любовь и отличный климат, как сегодня. Мы постарались показать белорусам лучшее, что есть у нашей страны. Это, безусловно, еда, потому что благодаря климату еда в Мексике не только вкусная, но и очень разная. И еще один важный ингредиент - музыка. Только так можно почувствовать Мексику.
Фестиваль мексиканской культуры в Минске прошел при поддержке А1. Компания входит в состав международной группы "A1 групп", которая с 2014 года стала европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil - одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике. Фестиваль открыли почетные гости, а продолжилась программа выступлением оркестра маримба братьев Годой.
Вечером 10 сентября в Минске можно было услышать струнные, перкуссионные, духовые инструменты и, конечно, маримба - символ национальной идентичности мексиканцев, который звучит на всех местных праздниках.
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