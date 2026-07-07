Музыкальная дорога - при въезде в Беловежскую пущу можно услышать хит "Песняров"

Заповедный напев теперь сопровождает туристов Национального парка "Беловежская пуща". Знакомая каждому мелодия - шумовой эффект от дорожного полотна.

Уникальную акустическую находку туристы оценили, видео разлетается в соцсетях. А ведь у музыкального решения и другая немаловажная цель - безопасность.

Мелодия легендарных "Песняров"

700 музыкальных метров под знаменитый аккомпанемент. Едва ли найдутся те, кто не знает легендарную "Беловежскую пущу" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Именно поездка в заповедник вдохновила их на это произведение. А сегодня, спустя полвека, оно звучит не менее актуально, как всенародный гимн, посвященный этому уникальному месту.

Экспериментальный участок "Музыкальная дорога" расположен при въезде в Беловежскую пущу, недалеко от деревни Каменюки. Когда шины автомобиля наезжают на эти полосы, создается высокочастотная вибрация. В салоне машины она трансформируется в знакомый каждому белорусу мотив.

Немаловажен скоростной режим - 90 км/ч. Тогда мелодия прозвучит в правильной тональности и темпе. Водители и туристы задумку оценили.

Александра Екомасова, туристка:

"Я немножко вздремнула по дороге, но как только услышала песню "Беловежская пуща", я сразу проснулась, начала петь, со мной начали петь мои друзья, которые в машине были, так что нам очень понравилось!"

Александра Екомасова, туристка

"Я еще хотел объехать, думаю, что это такое. Мне супруга, давай наедем, послушаем. Это очень оригинально. Можно перед Петербургом, перед Москвой, перед такими городами, можно сделать какие-то тоже мелодии", - поделился турист Михаил Маркович.

Наталья Шакирова, туристка:

"Проехали и немножко пропели. Давайте сделаем ее длиннее, чтобы можно было спеть всю песню. Она узнаваемая, она такая яркая на дороге, там стоит информационный щит, мы сразу увидели. Супер!"

Под колесами всего 52 клавиши, но и этого достаточно для яркого предвкушения путешествия по древнейшему лесу. Фактически полный первый куплет. На дорожном полотне особенный пластик, в нем все и дело.

Игорь Макаревич, начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Брестского облисполкома:

"За счет вымеренного расстояния между линиями разметки, которые нанесены пластиком структурного холодного нанесения, создается вибрация от колес, которая передает также шумовой эффект. За счет этого, за счет правильных расчетов и правильного расстояния шум превращается в мелодию".

"Фишки должны быть разнообразными и разносторонними. И музыкальная дорожка - это один из таких нюансов. На территории Беловежской пущи будет открываться много знаковых объектов, в недалеком времени это будет международный научный центр изучения дикой природы", - отметил Юрий Рой, заместитель гендиректора национального парка "Беловежская пуща".

К слову, идею музыкальной разметки позаимствовали у гомельских коллег, в том числе и наработки. Экспериментальная разметка со способностью извлекать звуки - часть трассы республиканского значения Р-31 (по направлению со стороны города Бобруйска на вьезде в Гомельскую область). Звучит не менее известная мелодия "Песняров".

Оригинальные решения на этом не заканчиваются. Например, в Бресте активно осваивают дорожную навигацию для туристов. На проезжей части - специальные указатели с достопримечательностями. Удобно и наглядно. Разметка (тоже из износостойкого пластика) видна в любую погоду.