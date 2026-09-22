"Музыкальная премия Супер ФМ" принимает заявки от отечественных певцов и их продюсеров

Кому суждено быть признанным "суперартистом", кто из наших исполнителей "на стиле" и чья песня на белорусском языке станет "файным сінглам"?

"Музыкальная премия Супер ФМ" готова перезагрузить отечественный шоу-бизнес уже в этом году! "Музыкальная медиакомпания" принимает заявки от отечественных певцов и их продюсеров. Дедлайн для талантливых граждан Беларуси или людей, проживающих на территории страны не менее трех лет, - 16 октября.

Эксперты определят лучших в 14 номинациях. Выберут, например, "урбан-трек" - песню с элементами хип-хопа, а также произведение с "супервайбом" - особым атмосферным звучанием. А уже 9 декабря в афише - торжественная церемония награждения музыкантов. Поэтому у создателей национальных ритмов есть еще время создать и предложить свою музыку одной из популярных радиоволн.

"Музыкальная премия Супер ФМ" призвана поддержать развитие музыкальной индустрии Беларуси.