Музыкальная суббота в Минске стартует с концерта "Посвящение итальянской музыке"

Музыкальная суббота в Минске стартует в полдень с концерта "Посвящение итальянской музыке" с участием флейтиста из Италии Андреа Чеккомори и белорусского ансамбля "Вытокі". А уже вечером латиноамериканский джаз торжественно откроет ежегодные джазовые вечера в Верхнем городе у Ратуши. Сегодня там выступят музыканты из Бразилии, США, Германии, Беларуси и России.