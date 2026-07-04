Музыкальный лайн-ап проходит у Дворца спорта

Праздничный марафон в честь Дня Независимости продолжается. 4 июля центр культурных событий столицы - площадка у Дворца спорта. Для гостей подготовили масштабный музыкальный лайн-ап. На сцене народные коллективы, известные артисты, танцевальные ансамбли. Программа состоит из двух больших блоков. Первую половину дня посвятили душевным народным мотивам и песням о любимой Беларуси.

На смену фольклору придут современные ритмы и популярные хиты. Музыкальный марафон у Дворца спорта продлится до 22:00.