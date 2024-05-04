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Музыкально-интерактивное шоу "День радио" пройдет в Минске 4 мая
4 мая в белорусской столице состоится фееричное шоу "День радио". Концерт принимает площадка "Першага гандлёвага дома". Многочасовая программа объединит выступления звезд белорусской эстрады, победителей проекта "Фактор.by", топовых радиоведущих. Для зрителей выступят музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании. Это и Симфонический оркестр с академическим хором, и ансамбль народной музыки "Бяседа".
Отдельную программу готовят творческие объединения музыкальных коллективов Белтелерадиокомпани. Они зазвучат в совершенно неожиданном амплуа. Состоится презентация нашего кавер-бэнда на базе Симфонического оркестра. Кульминацией нашего праздника станет конкурс пасхальной булки, мы этот праздник проводим совместно с Мингорисполкомом.
Кроме музыкальных сюрпризов гостей ожидает развлекательная программа от всех радиостанций Беларуси: интерактивы от канала "Культура" и Первого национального, Конкурсы и подарки от международного радио "Беларусь", зажигательные хиты на танцплощадке "Радиус FМ" и "Радио Сталіца". Начало в 14 часов. Вход свободный.
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