Музыкальной школе искусств № 10 имени Евгения Глебова - 50 лет

Полувековой юбилей отмечает десятая Минская детская музыкальная школа искусств имени Евгения Глебова. Юбилейный концерт с участием педагогов, учащихся, выпускников, а также оркестровых и вокальных коллективов прошел на сцене Белгосфилармонии. Настоящая гордость школы - это ученики, знаменитые по всему миру. Среди них более 30 стипендиатов президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Все 50 лет во главе музыкального учебного заведения бессменный руководитель - заслуженный деятель культуры Тамара Куницкая.

50 лет назад в только что открывшейся школе обучали игре только на двух инструментах: фортепиано и баяне. Сегодня это уже 24 музыкальных инструмента, около 90 педагогов и более 900 учащихся. Среди топовых инструментов - цимбалы и арфа.