Музыкальные роботы, "печатная" еда, биопрепараты для сельского хозяйства - завершился 12 сезон проекта "100 идей для Беларуси"

Финал двенадцатого сезона проекта "100 идей для Беларуси" завершился в Минске. Лучшие молодые изобретатели со всех уголков страны продемонстрировали свои проекты в действии. В этом году для участия поступило больше 1200 заявок. Музыкальные роботы, "печатная" еда, биопрепараты для сельского хозяйства, сенсорные очки для слабовидящих и разработки для диагностики заболеваний - проекты разные, и каждый уникален. Чем изобретатели удивляли в этом сезоне, расскажет Елизавета Синяк.

Музыка и знакомые белорусские мотивы - это оркестр лего-роботов. Нестандартный подход к обучению робототехнике на основе конструктора придумали ученики витебской школы. Планируют гастролировать по Беларуси, а после давать мастер-классы, на которых каждый зритель научится программировать робота-музыканта.

Изобретение под названием "Манипулятор" с использованием технологиикомпьютерного зрения будетполезно в сфере производства, строительства и медицины. Управляется с помощью камеры и повторяет движения руки. Может обезопасить человека во вредных зонах или даже разминировать взрывоопасные устройства. И еще одна положительная характеристика - робот дружелюбный.

Съедобные каштаны или цветы, новый вид сметаны и необычные овощи - такая экзотика удивляла не только зрительно, ее можно было и продегустировать. Например, проект "Ангурландия" - огуречные варенье, икра, желе, чипсы и другие продукты, которые для многих в новинку, экологически чистые и полезны для здоровья.

Экспозицию дополнили также изобретения финалистов и победителей разных лет, которые уже внедрены в реальный сектор экономики. "Печатное" мясо - новое направление в пищевой промышленности. Уникальность в натуральном составе - он подбирается индивидуально и с учетом потребностей организма человека.

Около 3500 проектов реализовано

А еще разработка для быстрой диагностики инфекционных заболеваний, уникальный вид деревьев и самодельный электротранспорт - каждый проект особенный. А главное - разработки из разных сфер востребованы и не остаются только на уровне идеи.