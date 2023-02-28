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Музыкальные роботы, "печатная" еда, биопрепараты для сельского хозяйства - завершился 12 сезон проекта "100 идей для Беларуси"
Финал двенадцатого сезона проекта "100 идей для Беларуси" завершился в Минске. Лучшие молодые изобретатели со всех уголков страны продемонстрировали свои проекты в действии. В этом году для участия поступило больше 1200 заявок. Музыкальные роботы, "печатная" еда, биопрепараты для сельского хозяйства, сенсорные очки для слабовидящих и разработки для диагностики заболеваний - проекты разные, и каждый уникален. Чем изобретатели удивляли в этом сезоне, расскажет Елизавета Синяк.
Музыка и знакомые белорусские мотивы - это оркестр лего-роботов. Нестандартный подход к обучению робототехнике на основе конструктора придумали ученики витебской школы. Планируют гастролировать по Беларуси, а после давать мастер-классы, на которых каждый зритель научится программировать робота-музыканта.
Изобретение под названием "Манипулятор" с использованием технологиикомпьютерного зрения будетполезно в сфере производства, строительства и медицины. Управляется с помощью камеры и повторяет движения руки. Может обезопасить человека во вредных зонах или даже разминировать взрывоопасные устройства. И еще одна положительная характеристика - робот дружелюбный.
Съедобные каштаны или цветы, новый вид сметаны и необычные овощи - такая экзотика удивляла не только зрительно, ее можно было и продегустировать. Например, проект "Ангурландия" - огуречные варенье, икра, желе, чипсы и другие продукты, которые для многих в новинку, экологически чистые и полезны для здоровья.
Экспозицию дополнили также изобретения финалистов и победителей разных лет, которые уже внедрены в реальный сектор экономики. "Печатное" мясо - новое направление в пищевой промышленности. Уникальность в натуральном составе - он подбирается индивидуально и с учетом потребностей организма человека.
Около 3500 проектов реализовано
А еще разработка для быстрой диагностики инфекционных заболеваний, уникальный вид деревьев и самодельный электротранспорт - каждый проект особенный. А главное - разработки из разных сфер востребованы и не остаются только на уровне идеи.
Школьники, студенты и уже состоявшиеся ученые - аудитория проекта "100 идей для Беларуси" разноплановая. В этот раз 129 ноу-хау претендовали на победу. Определили 20 лучших. Побороться было за что. Кроме гранта на реализацию проекта, триумфаторы могут претендовать на включение в специальный фонд Президента Беларуси по соцподдержке одаренных учащихся и студентов. Плюсом стала рекомендация в профильный вуз или курс обучения при Национальной академии наук.
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