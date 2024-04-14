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Музыкальный фестиваль "Поющая весна" прошел в Логойске
"Поющая весна" в Логойске. Новый вокальный фестиваль еще очень молод, как и его участники - ребята Логойской детской школы искусств. И проводится он только второй раз. В нынешнем году представлен исключительно белорусский репертуар. В программе произведения отечественных композиторов: Василия Раинчика, Игоря Лученка и народные песни в обработке Генриха Вагнера.
Может быть, этот фестиваль создан для того, чтобы развить сольные способности у детей- хоровиков. Фестиваль позволяет раскрыть талант каждого.
Фестивальный калейдоскоп длился целую неделю. Юные ученики школы искусств демонстрировали свои достижения в различных музыкальных направлениях по классам народных, духовых и струнных инструментов. Выступали также пианисты и вокалисты.
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