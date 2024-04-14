Музыкальный фестиваль "Поющая весна" прошел в Логойске

"Поющая весна" в Логойске. Новый вокальный фестиваль еще очень молод, как и его участники - ребята Логойской детской школы искусств. И проводится он только второй раз. В нынешнем году представлен исключительно белорусский репертуар. В программе произведения отечественных композиторов: Василия Раинчика, Игоря Лученка и народные песни в обработке Генриха Вагнера.