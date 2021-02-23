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Музыкальный флешмоб духового оркестра

На этом торжества в городе не заканчиваются - сегодня в Бресте будут чествовать солдат срочной службы. Пройдет и праздничное собрание военных.

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