Музыкальный критик Юлия Андреева - гостья программы "Скажинемолчи"

Многие люди и стоящие за ними ценности оказались ложными. Я укрепилась в той позиции для себя, которую я выбрала с 2010 года. Я поняла, чья правда. Для меня окончательно это было расстановкой всех точек над і, потому что наша интеллигенция, она такая расшатанная. Эта культурная среда оказалась абсолютно ненужной, беспомощной с абсолютным непониманием жизни.

Юлия Андреева, музыкальный критик, обозреватель журнала "Беларуская думка", член Союза композиторов Беларуси