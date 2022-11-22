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Музыкальный критик Юлия Андреева - гостья программы "Скажинемолчи"

Она коренная минчанка. Ее преподавателями были Смольский, Оловников, Лученок, но она отказалась от пути композитора в пользу журналистики. Музыкальный критик, писатель и член Союза композиторов Юлия Андреева десятилетиями подтверждает имя серьезного эксперта, ее читают и с ней считаются. Сегодня Юлия - обозреватель журнала "Беларуская думка". Почему отошла от культурной тематики и на кого сегодня может равняться сфера? А также узнаем взгляд на политические события 2020 года: как они отразились на творческой интеллигенции, и можно ли на нее положиться?

Многие люди и стоящие за ними ценности оказались ложными. Я укрепилась в той позиции для себя, которую я выбрала с 2010 года. Я поняла, чья правда. Для меня окончательно это было расстановкой всех точек над і, потому что наша интеллигенция, она такая расшатанная. Эта культурная среда оказалась абсолютно ненужной, беспомощной с абсолютным непониманием жизни.
Юлия Андреева, музыкальный критик, обозреватель журнала "Беларуская думка", член Союза композиторов Беларуси

Смотрите полную версию интервью на официальном YouTube-канале программы "Скажинемолчи".

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