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Музыкальный критик Юлия Андреева - гостья программы "Скажинемолчи"
Она коренная минчанка. Ее преподавателями были Смольский, Оловников, Лученок, но она отказалась от пути композитора в пользу журналистики. Музыкальный критик, писатель и член Союза композиторов Юлия Андреева десятилетиями подтверждает имя серьезного эксперта, ее читают и с ней считаются. Сегодня Юлия - обозреватель журнала "Беларуская думка". Почему отошла от культурной тематики и на кого сегодня может равняться сфера? А также узнаем взгляд на политические события 2020 года: как они отразились на творческой интеллигенции, и можно ли на нее положиться?
Многие люди и стоящие за ними ценности оказались ложными. Я укрепилась в той позиции для себя, которую я выбрала с 2010 года. Я поняла, чья правда. Для меня окончательно это было расстановкой всех точек над і, потому что наша интеллигенция, она такая расшатанная. Эта культурная среда оказалась абсолютно ненужной, беспомощной с абсолютным непониманием жизни.
Смотрите полную версию интервью на официальном YouTube-канале программы "Скажинемолчи".
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