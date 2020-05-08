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Музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков собрал более 50 000 рублей
Белорусы продолжают оказывать поддержку нашим врачам. В том числе и в рамках благотворительных марафонов. 8 часов живого концерта и более 50 000 белорусских рублей на благотворительном счету у медработников 10-й клинической больницы Минска. Это предварительные итоги онлайн-марафона "БеларусьБЕЗCOVID" от продюсерского центра "Спамаш". Это третий виртуальный концерт артистов на youtube-платформе. Организаторы объявили и о сборе данных доноров плазмы для лечения зараженных. В обновленном плей-листе собралось более трех десятков как заслуженных, так и молодых исполнителей. Напомним, предыдущие онлайн-марафоны прослушало более 260 000 зрителей, а для закупки защитных средств медработникам было собрано около 70 000 рублей.
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