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Музыкальный видеоролик о работе новостного агентства

Несмотря на любые праздники, в том числе и профессиональный, журналисты Агентства теленовостей не отдыхают. Они работают нон-стоп, чтобы зритель оперативно получал достоверную и проверенную информацию каждый день.

В День работников радио и телевидения сотрудники АТН решили собрать звуки работы новостного агентства в небольшой музыкальный ролик (видео).

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