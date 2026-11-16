МВД Беларуси принимает участие в V Всемирном полицейском саммите в Дубае

Делегация МВД Беларуси во главе с министром Иваном Кубраковым принимает участие в V Всемирном полицейском саммите в Дубае. Форум проводится для обмена опытом и передовыми практиками в области борьбы с преступностью, охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.

На мероприятие прибыли представители правоохранительных ведомств более 110 стран, среди них свыше 100 руководителей силовых структур, профильных международных и региональных организаций.

У белорусской делегации запланированы переговоры с руководством МВД Объединенных Арабских Эмиратов и двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

Отметим, между Минском и Абу-Даби высокий уровень взаимодействия по линии правоохранительных органов. В числе подписанных документов - соглашение о сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом и меморандум о взаимном признании и обмене водительскими удостоверениями. В проработке еще несколько масштабных проектов.