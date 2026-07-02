МВД: Дополнительные наряды переброшены в Гомельскую область для обеспечения безопасности

Как сообщил МВД Иван Кубраков, все подразделения белорусской милиции, в том числе и спецподразделения, будут работать по усиленному варианту.

"Все подразделения белорусской милиции, в том числе спецподразделения, будут работать по усиленному варианту. Усиленный вариант несения службы будет не только в местах проведения массовых мероприятий 3 июля, но и по всей стране. Особенно усилена безопасность в приграничье Гомельской области. Туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан. Поэтому всем еще раз хочу сказать: волноваться не надо", - сказал Иван Кубраков.