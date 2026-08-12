МВД призывает белорусов быть осторожными при подключении к общественному Wi-Fi

МВД Беларуси предупреждает: будьте осторожны с общественным Wi-Fi. При его использовании знайте, что злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа, используя похожие или идентичные названия кафе, торговых центров, гостиниц и других общественных мест, и есть шанс, что преступники получат доступ к личным данным.

Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: "Сам факт подключения к такой сети является опасным: существует риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт и предложат ввести персональные данные, реквизиты банковской карты, пароль или код из SMS. МВД рекомендует гражданам не подключаться к неизвестным и непроверенным бесплатным Wi-Fi. Если необходимость в подключении все же возникает, уточните правильное название сети у работника объекта в месте своего нахождения".

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать цифровую гигиену, быть внимательным и осторожным.