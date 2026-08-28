В связи с большим количеством желающих пополнить ряды милиции МВД увеличило прием девушек в ведомственные учебные заведения. Об этом заявил Министр внутренних дел Иван Кубраков во время торжественной церемонии принесения Присяги в столице.

На площади Государственного флага клятву на верность Родине и своему народу произнесли первокурсники Милицейской академии и впервые курсанты колледжа МВД.

В 2026 году был проведен первый набор. Вместе с ними торжественное обещание произнесли лицеисты, всего - около 600 человек. Перед торжественным ритуалом новобранцы прошли курс молодого бойца.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Курс молодого бойца показал, что 11 человек не выдержали данной нагрузки. Ребята честно сказали, что не могут. Физическая нагрузка, распорядок дня совершенно поменялись. Конкурс и в Академию, и в институт, и в колледж был очень большой, особенно в колледж - почти 5 человек на место. В лицее тоже 5 человек на место, поэтому у нас есть резервы. Сегодня мы призвали тех сотрудников, курсантов, которые желают служить в органах внутренних дел. Я вижу: у них действительно горят глаза, и это их осознанный выбор".

29 августа торжественная церемония пройдет в Могилевском институте МВД. Впервые в истории милицейского ведомства присягу примут 40 девушек. До 1 сентября курсанты проведут время дома с семьями. Все вместе они снова встретятся на построении в День знаний.