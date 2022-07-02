МВД: 3 Июля к местам массовых мероприятий традиционно не допустят нетрезвых людей

Милиция и спасатели будут работать в усиленном режиме во время празднования Дня Независимости. В МВД напомнили, что к местам массовых мероприятий традиционно не допустят нетрезвых людей. А приходить рекомендуется с небольшими ручными кладями. На пунктах пропуска будут оборудованы камеры хранения, куда можно сдать вещи. На определенных участках дорог будет ограничено движение.



Сергей Мирончик, замначальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Соблюдение правопорядка - залог личной и общественной безопасности. Сотрудники милиции будут пресекать любые противоправные действия. В целом органы внутренних дел готовы к выполнению поставленных задач во время празднования Дня Независимости. Личный состав ориентирован на качественное несение службы, а также оказание всесторонней помощи гражданам в любых условиях.



Анатолий Балябин, замначальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Все силы и средства, которые планируется задействовать для усиления обеспечения безопасности во время празднования Дня Независимости, задействуются из резерва. Это не повлияет на уровень защиты населения, который обеспечивается в повседневном режиме. Особое внимание уделят мероприятиям, которые будут проводиться в Минске, Минском районе, областных центрах. На территориях, которые прилегают к каждому месту проведения мероприятий, будут выставлены дозоры, а на площадках праздничного салюта - пожарные автоцистерны.



В День Независимости будут дежурить оперативные группы и подразделения. Выставят наряды и в местах массовых мероприятий. Будут работать службы МЧС, в том числе химической защиты, водолазно-спасательная и медицинская службы, а также группы ОСВОД.