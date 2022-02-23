МВД: Беларусь готова принять беженцев из Донбасса

Как заявляют в МВД, в Беларуси готовы принять беженцев из Донбасса. В ведомстве отметили: пока миграционного потока нет. Напомним, в Беларусь из зоны конфликта на востоке Украины с 2014 года прибыли около 170 тысяч человек. Белорусский паспорт только с августа прошлого года получили почти 2 с половиной тысячи украинцев, которые благодарны Президенту Беларуси за оперативное решение вопроса о предоставлении им белорусского гражданства.

