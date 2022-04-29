МВД Беларуси: более 30 курьеров телефонных мошенников задержаны за четыре месяца

При поступлении звонка якобы от родственника, попавшего в аварию, с просьбой дать большую сумму денег во избежание уголовной ответственности немедленно прекратите разговор. Перезвоните тому, кем представился звонивший, по известному вам номеру и сообщите о произошедшем в милицию.

Сергей Якубель, замначальника ГУУР МВД Беларуси