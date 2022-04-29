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МВД Беларуси: более 30 курьеров телефонных мошенников задержаны за четыре месяца
Более 30 курьеров телефонных мошенников задержано за четыре месяца. Об этом сообщили в МВД.
На днях в Крупском районе попался очередной пособник аферистов. 40-летний минчанин вез деньги трех пожилых жительниц Витебска для передачи своему подельнику. В его машине обнаружили почти 23 тыс. долларов.
Всего с начала года зафиксировано около 100 случаев телефонных мошенничеств. Наибольшее количество в Минске, Гомеле, Витебске и Бресте.
Самая большая сумма, переданная курьеру за один раз, 17 тыс. евро и более 7 тыс. долларов.
При поступлении звонка якобы от родственника, попавшего в аварию, с просьбой дать большую сумму денег во избежание уголовной ответственности немедленно прекратите разговор. Перезвоните тому, кем представился звонивший, по известному вам номеру и сообщите о произошедшем в милицию.
На счету задержанных курьеров почти 70 преступлений. При обысках у них изъято свыше 80 тыс. долларов. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям, а также определяются другие фигуранты мошеннических схем.
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